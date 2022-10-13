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Стрельба и ведение разведки: кадры занятий с мобилизованными по применению ПТУР на Сахалине

08:09 13.10.2022
Вместе с тем с мобилизованными, ранее проходившими службу в артиллерийских подразделениях, проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем из 120-мм минометов «Сани».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мобилизованные военнослужащие проходят занятия по основным дисциплинам боевой подготовки на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО)на Сахалине. В частности, мобилизованные обучаются применению противотанковых ракетных комплексов (ПТУР). 

Во время занятий военнослужащие выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки. На тренировках с боевой стрельбой военнослужащие ведут огонь из ПТУР по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

Кроме того, с мобилизованными гражданами, ранее проходившими службу в артиллерийских подразделениях, проводятся занятия по стрельбе и управлению огнем из 120-мм минометов «Сани». В рамках тренировочных мероприятий артиллеристы мотострелкового соединения помогают мобилизованным восстановить навыки работы на артиллерийских приборах.

Расчеты 120-мм минометов выполняют нормативы по приведению орудий в боевое положение, отрабатывают наведение на установленные цели. Вместе с тем они выполняют боевые стрельбы из 120-мм минометов по мишеням, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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