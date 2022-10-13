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Путин призвал компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб

Егор Левин
08:42 13.10.2022
Подчеркнув, что Афганистан по сей день остается одним из острейших вызовов безопасности для региона, российский лидер обозначил возможные пути выхода из этой ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время выступления на саммите Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) президент России Владимир Путин озвучил настоятельный призыв РФ компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб.

Подчеркнув, что Афганистан по сей день остается одним из острейших вызовов безопасности для региона, российский лидер обозначил возможные пути выхода из этой ситуации.

«Эта страна более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами, что подтверждает череда кровавых терактов. Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Но, прежде всего, мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», - сказал президент.

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии открылся в столице Казахстана в четверг, 13 октября. В рамках мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества и ключевые приоритеты деятельности организации. В общей сложности в саммите примут участие около 50 делегаций.

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