Украинский агент признался, что СБУ угрожала похитить его ребенка

Украинец признался, что ему поступали угрозы из СБУ.

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Украинская служба безопасности угрожала собственному сотруднику, не гнушаясь использовать для запугивания ребенка. Об этом рассказал агент СБУ Павел Кишинец - член «Правого сектора»*, задержанный силовиками РФ.

По его словам, с начала спецоперации его принудили к беспрекословному подчинению. Мужчине дали понять, что в случае, если он не будет выполнять свою работу, особые «партизаны» похитят его сына.

«Ему в июле исполнилось четыре года», - цитирует агента РИА Новости.

Как указал Кишинец, среди его обязанностей в том числе было выходить на связь с другим членом экстремистской организации «Правый сектор»* Абакаром Исаевым и заниматься организацией беспорядков в Мелитополе.

*«Правый сектор» - организация запрещена в РФ