Задымление, работа БпЛА, «бой» с диверсантами: кадры учений ракетчиков-стратегов в Поволжских лесах

«Звезда» смогла понаблюдать за ходом плановых командно-штабных учений с выводом автономных пусковых установок «Ярс» на маршруты боевого патрулирования.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Поступила новая вводная - позицию ракетчиков надо задымить. Это делается при помощи машин АРС-14. Одна такая установка способна покрыть густой завесой до одного километра территории.

Здесь же аэрозольную завесу создают сразу несколько таких авторазливочных станции. На кадрах с квадрокопитера видно наглядно, как мобильные пусковые и вспомогательные агрегаты растворяются в густом тумане.

«При выборе аэрозольной завесы учитывалось множество факторов, таких как скорость ветра, направление ветра, вертикальная устойчивость воздуха. А также много других факторов, включая погодные параметры», - указал командир роты РХБЗ Даниил Валин.

«Звезда» смогла понаблюдать за ходом плановых командно-штабных учений с выводом автономных пусковых установок «Ярс» на маршруты боевого патрулирования. В другой части леса экипаж противодиверсионной машины «Тайфун-М» также отрабатывает задачу по обеспечению безопасности ракетных комплексов.

Разведка - неотъемлемая часть учений ракетчиков-стратегов. Перед сменой полевой позиции поволжские леса надо просмотреть сверху. Это задача экипажа машины «Тайфун», оснащенной БпЛА «Элерон». Экипаж из двух человек собирает установку для запуска беспилотника за считанные минуты.

С подобными беспилотниками военнослужащие знакомы давно. Противодиверсионные автомобили «Тайфун» на базе 82-х БТР стоят на вооружении во всех ракетных соединениях. Со временем меняются только отрабатываемые задачи.

«При движении колонны начинает взлет. Полностью сопровождает воинскую колонну. При обнаружении противника сразу докладывает на пост охраны», - описал помощник начальника штаба по БпЛА Иван Кырецкий работу дрона.

«Элерон» засекает подозрительное движение на лесной дороге, где запланирован проход ракетных комплексов. В район выдвигаются два бронетранспортера с разведкой. На подступе к полевой позиции завязывается условный бой.

«Диверсанты» ликвидированы, но по сценарию они успели совершить задуманное - уничтожить переправу. Отрабатывается во время учений и взаимодействие с инженерными войсками. В данном случае, через водную преграду пытаются проложить тяжелый механизированный мост. По соседству есть капитальный, монолитный мост, но, в случае чего, он может прийти в негодность.

Грузоподъемность созданного моста военнослужащими моста - 60 тонн. По нему может проехать вся военная техника подразделений обеспечения. Пусковые проедут иным маршрутом - сквозь густые Поволжские леса. В штабе меняют маршрут. Новый путь обследует экипаж машины дистанционного разминирования «Листва».

«Данная машина предназначена для разминирования самых современных минно-взрывных заграждений, в основе которых лежит электронная составляющая», - обозначил командир взвода инженерной разведки Стас Гринченко.

Командир взвода инженерной разведки начинал служить в РВСН еще до того, как «Листву» приняли на вооружение. Стас Гринченко вспоминает, как раньше его расчет тратил в три раза больше времени на разведку такого же пути.

«В училище таким машинам изначально не обучают, поэтому пришлось изучать все на практике. Пришел, увидел. Сам интересовался. И уже на практике начали отрабатывать все задачи», - объяснил Стас.

После наступления темноты начинается основная часть. Отработав все свои задачи, ракетчики-стратеги меняют позиции. Делается это исключительно ночью. Подвижные грунтовые комплексы и вспомогательные агрегаты едут на другие полевые позиции. За одни командно-штабные учения они меняют более 10 позиций, совершив стокилометровый марш.

Для проведения пуска расчету требуются секунды. Учитывая, что основная задача ракетных комплексов - стратегическое сдерживание, ракетчики-стратеги круглосуточно находятся на боевом дежурстве.