Армия Свыше 1500 единиц техники за время СВО: кадры работы рембатов в зоне спецоперации На сборном пункте поврежденных машин выполняется обслуживание и ремонт автобронетанковой техники и артиллерии. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ремонтные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, а также техники артиллерии на сборном пункте поврежденных машин. После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем обратно на передовую. Кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений публикует Минобороны России. «Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности. За время проведения спецоперации нашим подразделением было отремонтировано свыше 1500 единиц техники», - рассказал журналистам старший мастер Кирилл. © Минобороны России Также об особенностях работы обслуживающих технику специалистов рассказал заместитель командира ремонтной роты Вадим. «Ну здесь уходит около 40 минут. Это снятие полностью всех патрубков, трубок, бачков дабы избежать их поломки при вынимании двигателя. До обеда будет произведено снятие двигателя, замена сцепления и установка. К вечеру машина будет в боеготовности», - рассказал он. На текущем ремонте находятся танки Т-72, БТР-80, а также буксируемая 152-миллиметровая гаубица. Вся техника ремонтируется в течение суток и возвращается к своему расчету для дальнейшего выполнения боевой задачи. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы военнослужащих ремонтных подразделений, выполняющих круглосуточный ремонт техники группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика