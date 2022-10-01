Свыше 1500 единиц техники за время СВО: кадры работы рембатов в зоне спецоперации
На сборном пункте поврежденных машин выполняется обслуживание и ремонт автобронетанковой техники и артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Ремонтные подразделения Центрального военного округа (ЦВО) выполняют плановое обслуживание и восстановление систем, узлов, агрегатов и вооружения автобронетанковой техники, а также техники артиллерии на сборном пункте поврежденных машин.
После ремонта техника отправляется на ходовые испытания, а затем обратно на передовую. Кадры работы ремонтно-восстановительных подразделений публикует Минобороны России.
«Машины поступают с разными поломками: может быть элементарная замена колеса, где-то замена коробки, двигателя. Производится ремонт различной сложности. За время проведения спецоперации нашим подразделением было отремонтировано свыше 1500 единиц техники», - рассказал журналистам старший мастер Кирилл.
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