Боррель пристыдил европейских дипломатов в связи с ситуацией на Украине

Глава европейской дипломатии посетовал, что узнает все новости от коллег с большим опозданием.

© Фото: Nicolas Landemard Keystone Press Agency Globallookpress

По данным СМИ, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с категоричной критикой европейских дипломатов, не сумевших предсказать начало спецоперации Вооруженных сил РФ. Он посчитал их работу неэффективной и слишком медленной.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса», - заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель заметил, что временами узнает больше новостей и подробностей событий из СМИ, нежели из докладов квалифицированных специалистов. Последние, по его словам, приходят с огромным опозданием - и это при том, что хорошая осведомленность для главного европейского дипломата принципиально важна.

«Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», - цитирует его слова издание Guardian.

Выразив свое недовольство в полной мере, Жозеп Боррель потребовал от коллег активной работы и отслеживания всего, что касается конфликта на Украине.