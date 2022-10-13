Захарова заявила, что санкции Японии вызывают недоумение

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Новые антироссийские санкции, введенные Японией, вызывают недоумение. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, добавив, что действия дальневосточного государства не останутся без адекватной реакции властей.

В МИД посчитали решение Токио полностью запретить поставки в РФ материалов, которые могут иметь отношение «к созданию химического оружия», достаточно сомнительным. Ведь этой проблемой, по словам дипломата, озаботилась страна, которая так и не утилизировала колоссальный объем химбоеприпасов на территории Китая, в свое время пребывавшей под японской оккупацией.

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны», - заметила Захарова, имея в виду случаи применения японской армией химического и бактериологического оружия, в частности под эгидой отряда 731.

В свою очередь Российская Федерация, как отметила представитель МИД, с 1997 года является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью уничтожила все его запасы. Слова Марии Захаровой приводит RT.