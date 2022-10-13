В Москве арестовали бизнесмена из США Дэвида Носиковски

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Гражданин Америки, владелец компании LD Cool Дэвид Носиковски арестован сегодня в Москве. Правоохранительные органы подозревают американского бизнесмена в крупном мошенничестве, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и обращения в суд.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Носиковски Дэвида в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), на срок 26 суток, то есть до 6 ноября 2022 года. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано», - процитировало ТАСС представителя пресс-службы суда.

По данным агентства, в деле есть и другие фигуранты, общий ущерб от преступления измеряется десятками миллионов рублей. Расследование проводит Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Согласно сведениям с сайта компании, LD Cool LLC работает в сфере услуг: ремонт грузовиков и поставки холодильного оборудования. Основана в ноябре 2018 года в Майами Дэвидом Носиковски.