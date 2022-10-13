Отбрасывая врага: кадры эффективной работы ВС РФ в зоне спецоперации

Попытки наступления украинских боевиков купировались на краснолиманском, николаево-криворожском и купянском направлениях, в Херсонской области и в ЛНР.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские войска продолжают громить врага в зоне СВО. Минобороны РФ показало видео, позволяющее детально рассмотреть применение модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Скорость, с которой он поражает цели, настолько высока, что момент подлета дрона к цели едва успевает уловить глаз. На опубликованных кадрах «Ланцет» уничтожает танк, САУ «Гвоздика» и американский бронеавтомобиль HMMWV «Хамви» и транспорт, которым пользуются диверсионные группы.

По данным Минобороны, попытка наступления ВСУ на купянском направлении захлебнулась. На поле боя остались 50 украинских солдат, три танка, четыре БМП и семь автомобилей. Еще одна вражеская контратака отражена и на краснолиманском направлении.

«Подразделения ВСУ предприняли очередную попытку силами до двух батальонных тактических групп форсировать реку Жеребец для овладения населенными пунктами Стельмаховка и Розовка в ЛНР. Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Уничтожением вражеских переправ занимается не только артиллерия. Это задача и для спецназа.

Подробнее о том, как армейская элита уничтожила наведенный ночью ВСУ мост, а также о провалившейся атаке украинских сил в Херсонской области, на николаево-криворожском направлении и о пораженных объектах в Полтавской и Днепропетровской областях - смотрите в материале Алексея Дегтярева.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.