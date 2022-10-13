В МО РФ сообщили о возвращении по обмену 20 российских военнослужащих с территории Украины

Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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Москва провела с Киевом новый обмен пленными, в результате которого вернула 20 своих военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.

Освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В скором времени их доставят в медучреждения Минобороны на лечение и реабилитацию.

Ранее, в ночь на 22 сентября, также состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Россия вернула 56 человек. Среди выданных Киевом лиц также был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов