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В ряде освобожденных районов населенных пунктов, включая Соледар и Артемовск, в настоящее время ведется эвакуация местных жителей. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

Увозить население начали еще с воскресенья. За это время 16 человек из указанных городов, а также сел Покровское, Зайцево и Иванград были отправлены в ДНР. Всех прибывших граждан обеспечили временным жильем и продуктами.

«Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», - приводит РИА Новости слова Гарбара.

Людей транспортируют в освобожденные РФ районы Первомайска в ЛНР, а затем на территорию Донецкой народной республики. По словам члена администрации города, в своих жилищах эвакуированные люди находились в сложных условиях: воды и света не было, а запасы продовольствия подходили к концу.

«Солдаты свои отдавали пайки», - заявил он.

В целях безопасности перемещение проводилось ночью, так как в дневное время коптеры ВСУ могли засечь движение населения.

Незадолго до этого бойцы Донецкой и Луганской народных республик, огневую поддержку которых обеспечивали российские Вооруженные силы, сумели освободить Веселую Долину, Отрадовку и Зайцево.