Главком ВМФ России Евменов встретил моряков, прибывших из дальнего похода в Кронштадт
В Кронштадт прибыли подлодка «Новороссийск» и спасательный буксир «Сергей Балк», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Моряков, вернувшихся из дальнего похода в Средиземном море, лично встречал главком ВМФ России Николай Евменов.
Экипажи встречали в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. По традиции вернувшимся из похода преподнесли жареных поросят, а отличившимся военнослужащим вручили награды.
В мероприятиях также участвовали глава администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.
Б-261 «Новороссийск» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов