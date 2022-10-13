В ДНР сообщили об освобождении двух населенных пунктов на Артемовском направлении

Оба населенных пункта находятся на расстоянии около четырех километров от Артемовска.

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В Донецкой Народной Республике на Артемовском направлении были освобождены два населенных пункта - Опытное и Иванград. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 13 октября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное и Иванград», - сообщается в Telegram-канале штаба.

Оба населенных пункта находятся на расстоянии около четырех километров от Артемовска.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины отступают в Артемовске. Он заметил, что установление контроля над Артемовском создаст удобную ситуацию для освобождения других населенных пунктов.