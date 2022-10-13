ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 09.17 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее украинские войска вечером 11 октября выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Местные жители рассказали съемочной группе «Звезды», что ракета якобы была начинена кассетным снарядом, осколками которого посекло ближайшие дома, вылетели стекла.