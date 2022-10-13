ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО «Град»

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Вооруженные силы Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 09.17 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Ранее украинские войска вечером 11 октября выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Местные жители рассказали съемочной группе «Звезды», что ракета якобы была начинена кассетным снарядом, осколками которого посекло ближайшие дома, вылетели стекла.