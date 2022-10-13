Разведка доложила, спецназ отреагировал: бойцы РФ уничтожили мост, возведенный инженерами ВСУ

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Военнослужащие ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил неприятеля на одном из направлений в зоне проведения СВО. Боевая задача по выявлению и уничтожению возведенных инженерных сооружений со стороны ВСУ была поставлена группе специального назначения округа.

После предварительной разведки местности было обнаружено скрытное выдвижение группы инженеров противника для установки тяжелого механизированного моста через ров. Враг возвел мост для быстрой переброски тяжелой военной техники в направлении российских войск.

«В течение ночи группа обнаружила, как противник навел переправу через ров для дальнейшего наступления либо продвижения своих войск, переброски. И группа утром, по сумеркам, выдвинулась в данный район для минирования переправы, которая была выложена с помощью танкового мостоукладчика. Мост был уничтожен», - рассказал командир разведывательной роты Сергей.

Группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, скрытно выдвинулась в тыловую зону противника, провела минирование и подрыв моста на безопасном удалении.

«Задачи у нас поступают постоянно. Только выполняем одну, сразу же выдвигаемся выполнять другую задачу. В основном, это у нас наблюдение и обнаружение противника, корректировка артиллерии и авиации. Также присутствуют такие моменты, как взятие "языка". Ребята с такими задачами тоже справляются. Работаем с самого начала специальной военной операции, и все у нас получается», - добавил Сергей.

После взрывных работ военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях «Тигр» к точке сбора.