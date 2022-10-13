Белый дом заявил о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине

Ранее Кирби говорил о том, что американские военнослужащие не будут принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

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В Белом доме признали, что риски втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в украинский конфликт сейчас высоки. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби.

«Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений», - цитирует его РИА Новости.

Ранее Кирби заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, и исключил вероятность участия американских военнослужащих в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти слова и сравнила позицию координатора с хитростью Волка из сказки «Волк и семеро козлят».