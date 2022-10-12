Прозрачно и эффективно: в Запорожской области начали выдавать российские номера в ГИБДД

Российская система привнесла с собой и некоторые новшества. Изменения коснулись как правил дорожного движения, так и порядка оформления автомобильных документов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оформить документы на права или сдать экзамен по вождению в Запорожской области теперь так же легко, как и в любом другом регионе России. В Мелитополе с лета работает областной регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД.

Оформить документы на регистрацию автомобиля можно за 15-20 минут, а получить номера можно уже через неделю. Раньше такой процесс занял бы месяц или даже больше. Всего в Запорожской области выдано уже более полутора тысяч автомобильных номеров. Спрос на услуги ведомства высокий, но очередей здесь почти никогда не бывает, так как работа выстроена эффективно и прозрачно. При украинской власти коррупция и бюрократия заставляли людей месяцами обивать пороги в надежде получить желаемое.

«Здесь люди месяцами не могли получить ни водительское удостоверение, ни зарегистрировать автомобиль. Коррупция сплошная была. И главное, что для личного состава не было никаких условий для работы. А сейчас посмотрите: на улице очередей нет. Внутри посетители проходят с хорошим настроением. Обслуживание идет быстро», - говорит начальник МРЭО ГИБДД по Запорожской области Марьян Блажевский.

В свою очередь, жители Запорожской области отплатили своим доверием за добросовестный труд работников МРЭО.

«Небо и земля. Здесь к тебе относятся как к человеку, а не как, извините, к кошельку», - отметил водитель Сергей Фабрицкий.

Российская система привнесла с собой и некоторые новшества. Изменения коснулись как правил дорожного движения, так и порядка оформления автомобильных документов. Например, раньше при регистрации транспорта требовалось указать только его VIN-код. Теперь же в ПТС появится номер двигателя и рамы при ее наличии.

Зато вопреки украинским ПДД останавливаться водители теперь могут сразу за пешеходным переходом, а не в десяти метрах, как это было прежде. Это лишь один пример, на деле же нюансов - гораздо больше. Однако инспекторы подчеркивают, что ошибок на экзаменах почти нет. Все материалы для самообучения находятся в широком доступе, а услуги МРЭО для всех жителей Запорожской области совершенно бесплатны.