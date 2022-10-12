FT назвала главную слабость Украины после ударов ВС РФ

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Серия ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры на украинской территории показала, насколько несостоятельна система ПВО ВСУ. К такому выводу пришли специалисты, цитируемые международной прессой.

Именно пробелы противовоздушной обороны стали одной из главных слабостей украинской армии. Причем, проблема состоит не столько в том, что ПВО отсутствует, сколько в недостаточности имеющихся ресурсов для защиты такой крупной страны.

«При том, что ракеты могут прилететь с множества направлений», - указывает Financial Times.

Как предположили военные эксперты, Киев мог потратить часть выделенных на ПВО средств для наращивания сил на линии соприкосновения, в чем просчитался, оставив тыл беззащитным. В целом же, и для представителей Украины и для западных специалистов очевидно, что государству требуется лучше следить за атаками с воздуха, чем возможно сейчас.