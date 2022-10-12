Киев оценил масштаб поражения энергетической инфраструктуры

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Украинской энергетической инфраструктуре был нанесен колоссальный ущерб в течение короткого срока. За два последних дня в стране были поражены примерно 30% объектов.

Такую оценку ущерба озвучил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.

Ранее в иностранной прессе отметили, что страны «Большой семерки» не предложили Киеву конкретных мер поддержки после ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Зато слов о глубокой обеспокоенности случившимся и критики в адрес России прозвучало предостаточно.