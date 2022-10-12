Посольство РФ обвинило власти Канады в бездействии в ответ на регулярные угрозы дипломатам

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Российское посольство в Канаде обвинило Оттаву в отсутствии необходимого внимания к проблеме безопасности дипломатов из РФ и их семей. С февраля этого года в адрес представителей Российской Федерации поступают многочисленные угрозы, с которыми будто и не планируют разбираться.

Так, в одном из таких посланий неизвестный делится планом взорвать здание дипмиссии, расправиться с послом Олегом Степановым и его родными, а также убить всех русских мужчин и до смерти изнасиловать женщин - с прямой трансляцией зверств. Все это анонимный автор грозится осуществить, если посольство РФ не «свалит» из Канады.

«Канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности», - цитирует РИА Новости российских дипломатов.

При этом, подобного рода письма с пугающим содержанием продолжают поступать, что, по понятным причинам, беспокоит сотрудников дипломатического представительства РФ.