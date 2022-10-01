В ДНР сообщили об обстреле Макеевки «натовскими» снарядами со стороны ВСУ

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ВСУ произвели обстрел по территории Макеевки в ДНР с использованием орудия калибра 155 миллиметров. Информация об этом поступила от представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Атаке подвергся Червоногвардейский район города. Огонь велся из населенного пункта Орловка. Согласно сведениям, опубликованным в Telegram-канале представительства, боевики выпустили три снаряда в 21:38 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее стало известно, что украинские вооруженные силы за два часа пять раз открывали огонь по Донецку. В общей сложности по столице ДНР выпустили 17 снарядов. Нападение оставило без электричества около двух тысяч местных жителей.