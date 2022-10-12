Вырезая ключевые узлы ВСУ: кадры работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлена боевая работа российских 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Эти минометы предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника.

С их помощью могут быть разрушены объекты, которые, в силу высокой защищенности, нельзя ликвидировать артиллерийскими орудиями меньшего калибра. Данные самоходные минометы являются единственными в мире минометами такого калибра.

У «Тюльпана» нет понятия пристрелочные залпы. Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет миномета, как скальпелем, вырезает ключевые узлы ВСУ. При этом разрушения находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры не допускается.

Боевая работа расчетов самоходных минометов контролируется с беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет в кратчайшие сроки корректировать огонь по отступающей бронетехнике ВСУ.

«Разрушительная способность у него очень большая... Укрепрайоны, ДОТы, по окопам - в основном такие у нас задачи. Буквально на днях... работали, прикрывали спецназ. Мы как ангелы-хранители для ребят, которым нужно помочь в тяжелую минуту», - описал свою деятельность в ходе СВО командир батареи Иван.

Сколько объектов противника уже уничтожили «Тюльпаны» за время проведения специальной военной операции, военные ВС РФ даже не знают. Говорят: не вести подсчет - принципиальное решение. Не хотят устраивать соревнование между расчетами, ведь все россияне на передовой делают общее дело.