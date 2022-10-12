Международный аналитик: западная пресса одобряет теракт на Крымском мосту

Он подчеркнул, что атаку координировало НАТО, но пресса об этом умалчивает, а значит поддерживает теракт.

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Западные СМИ умалчивают об одном факте, связанном с подрывом Крымского моста, а значит поддерживают теракт. Так считает международный аналитик и эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро. Он заявил, что атаку координировали в НАТО, однако об этом не пишет западная пресса.

«Очевидно, что эту акцию координировала НАТО, она имела геотерриториальный и политический аспекты. Но также и медийный, потому что эту агрессию, совершенную в глубине территории, замалчивают и поддерживают средства массовой информации», - передает РИА Новости его слова.

Он отмечает, что атака была попыткой показать военную мощь Украины. Также, по словам профессора, она была важна с точки зрения стратегии, так как транспортные артерии являются приоритетными военными целями.

«Россия в конфликте показала себя дипломатичной, восприимчивой и нацеленной на мир стороной, тогда как Украина и поддерживающие ее страны всецело заняты конфронтацией», - заявил Ромеро.

Ранее «Звезда» показала кадры повреждений на Крымском мосту после взрыва. Судя по ним, повреждения получил железнодорожный переход, на котором во время инцидента сгорели цистерны.