В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Международный аналитик: западная пресса одобряет теракт на Крымском мосту

Анастасия Бобылева
03:31 12.10.2022
Он подчеркнул, что атаку координировало НАТО, но пресса об этом умалчивает, а значит поддерживает теракт.
Международный аналитик: западная пресса одобряет теракт на Крымском мосту
© Фото: vk.com myfeo_ru Globallookpress
Читайте нас на:

Западные СМИ умалчивают об одном факте, связанном с подрывом Крымского моста, а значит поддерживают теракт. Так считает международный аналитик и эксперт по политическим коммуникациям Орландо Ромеро. Он заявил, что атаку координировали в НАТО, однако об этом не пишет западная пресса.

«Очевидно, что эту акцию координировала НАТО, она имела геотерриториальный и политический аспекты. Но также и медийный, потому что эту агрессию, совершенную в глубине территории, замалчивают и поддерживают средства массовой информации», - передает РИА Новости его слова.

Он отмечает, что атака была попыткой показать военную мощь Украины. Также, по словам профессора, она была важна с точки зрения стратегии, так как транспортные артерии являются приоритетными военными целями.

«Россия в конфликте показала себя дипломатичной, восприимчивой и нацеленной на мир стороной, тогда как Украина и поддерживающие ее страны всецело заняты конфронтацией», - заявил Ромеро.

Ранее «Звезда» показала кадры повреждений на Крымском мосту после взрыва. Судя по ним, повреждения получил железнодорожный переход, на котором во время инцидента сгорели цистерны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:31 В стране и мире
Международный аналитик: западная пресса одобряет теракт на Крымском мосту
02:43 В стране и мире
В Турции предупредили, что любой партнер США может оказаться на месте Украины
23:50 В стране и мире
Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него
21:42 В стране и мире
Глава ведомства: КГБ Белоруссии известно о подготовке в республике серии терактов
20:35 В стране и мире
Видео
ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.