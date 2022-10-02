Армия Точность и эффективность: новые истории мужества военных РФ на полях СВО Алиса Краузе Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Гвардии рядовой Алексей Згонников, механик-водитель Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, гвардии рядовой Алексей Згонников выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь в составе подразделения вглубь обороны противника, Алексей обнаружил группу вооруженных украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру. После того, как было принято решение навязать бой противнику, гвардии рядовой Згонников одним из первых вступил с ним в огневой контакт. Заняв выгодную позицию, Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил троих вооруженных украинских боевиков. Под ударами наших бойцов радикалы понесли потери и были вынуждены отступить. Смелые и решительные действия гвардии рядового Алексея Згонникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника. © Минобороны России Гвардии старший сержант Игорь Сердюков Гвардии старший сержант Игорь Сердюков с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин, а также в составе выездных бригад Игорь Сердюков производил ремонт, замену узлов и агрегатов на автомобильной технике. В ходе боестолкновения российских военнослужащих с украинскими националистами вблизи одного из населенных пунктов огнем вражеской артиллерии были повреждены несколько единиц бронетехники батальонной тактической группы. Во время эвакуации неисправной техники ремонтное подразделение, в составе которого находился гвардии старший сержант Сердюков, подверглось вражескому минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации, Игорь занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех националистов, после чего, умело маневрируя на поле боя, эвакуировал две БМП и четырех раненых солдат в безопасный район. © Минобороны России Гвардии капитан Дмитрий Полетаев, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона Гвардии капитан Дмитрий Полетаев в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по обороне района от вооруженных формирований украинских националистов. Получив данные о выдвижении колонн противника к нашим рубежам, Дмитрий своевременно атаковал вражеские колонны прицельным артиллерийским огнем, чем сковал действия националистов, остановил их выход на рубеж атаки и развертывание. Противник открыл ответный огонь по позициям дивизиона. Под обстрелом подразделение гвардии капитана Дмитрия Полетаева продолжало сдерживать наступление боевиков, уничтожая вооружение, военную технику и живую силу противника. В результате смелых и самоотверженных действий гвардии капитана Полетаева неприятель понес ощутимые потери и вынужден был замедлить наступление. Это позволило российским подразделениям, находившимся под огнем врага, отвести силы на более выгодные рубежи. © Минобороны России Майор Валерий Храмов Майор Валерий Храмов, действуя в составе оперативной группы российских военнослужащих, выполнял задачи по артиллерийскому поражению противника. В ходе наступления российских войск, Валерий своевременно подготовил данные по объектам военной инфраструктуры и подходящим резервам ВСУ. В бою с превосходящими силами врага Валерий оперативно принимал решения по поражению вновь выявленных объектов боевиков, эффективно и точно руководя подразделениями ракетных войск и артиллерии в своей зоне ответственности. В результате мужественных и самоотверженных действий майора Валерия Храмова были поражены огнем 74 объекта наступающего противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика