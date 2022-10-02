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Точность и эффективность: новые истории мужества военных РФ на полях СВО

Алиса Краузе
00:00 02.10.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Точность и эффективность: новые истории мужества военных РФ на полях СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Алексей Згонников, механик-водитель

Действуя в составе батальонно-тактической группы российских военнослужащих, гвардии рядовой Алексей Згонников выполнял боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь в составе подразделения вглубь обороны противника, Алексей обнаружил группу вооруженных украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру. После того, как было принято решение навязать бой противнику, гвардии рядовой Згонников одним из первых вступил с ним в огневой контакт.

Заняв выгодную позицию, Алексей прицельным огнем из штатного оружия уничтожил троих вооруженных украинских боевиков. Под ударами наших бойцов радикалы понесли потери и были вынуждены отступить. Смелые и решительные действия гвардии рядового Алексея Згонникова позволили пресечь деятельность вооруженной группы противника.

© Минобороны России

Гвардии старший сержант Игорь Сердюков

Гвардии старший сержант Игорь Сердюков с первых дней проведения специальной военной операции выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

В составе ремонтных подразделений на сборном пункте поврежденных машин, а также в составе выездных бригад Игорь Сердюков производил ремонт, замену узлов и агрегатов на автомобильной технике. В ходе боестолкновения российских военнослужащих с украинскими националистами вблизи одного из населенных пунктов огнем вражеской артиллерии были повреждены несколько единиц бронетехники батальонной тактической группы.

Во время эвакуации неисправной техники ремонтное подразделение, в составе которого находился гвардии старший сержант Сердюков, подверглось вражескому минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись в ситуации, Игорь занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех националистов, после чего, умело маневрируя на поле боя, эвакуировал две БМП и четырех раненых солдат в безопасный район.

© Минобороны России

Гвардии капитан Дмитрий Полетаев, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона

Гвардии капитан Дмитрий Полетаев в составе батальонно-тактической группы выполнял боевую задачу по обороне района от вооруженных формирований украинских националистов.

Получив данные о выдвижении колонн противника к нашим рубежам, Дмитрий своевременно атаковал вражеские колонны прицельным артиллерийским огнем, чем сковал действия националистов, остановил их выход на рубеж атаки и развертывание.

Противник открыл ответный огонь по позициям дивизиона. Под обстрелом подразделение гвардии капитана Дмитрия Полетаева продолжало сдерживать наступление боевиков, уничтожая вооружение, военную технику и живую силу противника.

В результате смелых и самоотверженных действий гвардии капитана Полетаева неприятель понес ощутимые потери и вынужден был замедлить наступление. Это позволило российским подразделениям, находившимся под огнем врага, отвести силы на более выгодные рубежи.

© Минобороны России

Майор Валерий Храмов

Майор Валерий Храмов, действуя в составе оперативной группы российских военнослужащих, выполнял задачи по артиллерийскому поражению противника.

В ходе наступления российских войск, Валерий своевременно подготовил данные по объектам военной инфраструктуры и подходящим резервам ВСУ.

В бою с превосходящими силами врага Валерий оперативно принимал решения по поражению вновь выявленных объектов боевиков, эффективно и точно руководя подразделениями ракетных войск и артиллерии в своей зоне ответственности. В результате мужественных и самоотверженных действий майора Валерия Храмова были поражены огнем 74 объекта наступающего противника.

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