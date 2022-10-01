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Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

Ирина Елагина
23:01 01.10.2022
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к SoundCloud.
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к музыкальному сервису SoundCloud. Основанием для санкций стало нарушение закона «Об информации», сообщило РИА Новости.

«Закон регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», - цитирует Роскомнадзор агентство.

В ведомстве подчеркнули, что санкции в отношении SoundCloud введены по требованию Генпрокуратуры.

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