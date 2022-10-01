В стране и мире Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud Ирина Елагина Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к SoundCloud. © Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничила доступ к музыкальному сервису SoundCloud. Основанием для санкций стало нарушение закона «Об информации», сообщило РИА Новости. «Закон регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», - цитирует Роскомнадзор агентство. В ведомстве подчеркнули, что санкции в отношении SoundCloud введены по требованию Генпрокуратуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика