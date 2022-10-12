В Турции объяснили, как «поддержка» со стороны США ведет Украину к развалу.

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На примере Украины можно увидеть, какая судьба ожидает страны, отмеченные особой «поддержкой» США. Такое мнение выразил турецкий обозреватель Мехмет Барлас, отметив, что происходящее должно многое сказать нынешним американским партнерам, включая страны Евросоюза.

«Эксперты утверждают, что Украины в известном смысле не останется», - указал Барлас в статье для Sabah.

По некоторым прогнозам, в ходе спецоперации РФ полностью отрежет государство от моря, после чего Польша захватит остатки на западе. Все это время, как считает эксперт, Европа будет терпеть лишения в связи с происходящим. И это при том, что ЕС уже заплатил высокую цену, поддерживая Киев.

Украина же, в свою очередь, сильно рискует, старательно провоцируя Россию начать ядерную войну. А вот о последствиях такой войны власти страны, включая «разыгрывающего трагедию» комедианта Владимира Зеленского, не думают.