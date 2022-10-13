Хладнокровие и решительность: новые истории мужества российских военных в ходе СВО

© Минобороны РФ

Сержант Евгений Сергиенко

Заместитель командира взвода сержант Евгений Сергиенко вместе с подчиненными выполнял задачу по организации боевого охранения подступов к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами. Евгений занял место на небольшой возвышенности и начал наблюдение за прилегающей территорией.

Заметив в лесополосе какое-то движение, Евгений оценил обстановку, указал опасное направление и дал команду на изготовку к стрельбе. В этот момент к позициям боевого охранения вышла диверсионно-разведывательная группа националистов.

Предвидя бой против превосходящих сил противника, сержант сумел организовать оборону и продержался до прибытия подкрепления. Ведя прицельный огонь из штатного стрелкового оружия, Сергиенко лично уничтожил трех националистов и одного ранил.

Противник, не ожидавший организованного отпора со стороны военнослужащих Российской Федерации, спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. Хладнокровие и решительность сержанта Евгения Сергиенко позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность колонны снабжения батальонной тактической группы.