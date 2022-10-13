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Хладнокровие и решительность: новые истории мужества российских военных в ходе СВО

Алиса Краузе
00:00 13.10.2022
Проявляя храбрость и боевую выучку, российские военнослужащие умело справляются с поставленными перед ними задачами, отражают атаки и ликвидируют численно превосходящие силы украинских боевиков.
Хладнокровие и решительность: новые истории мужества российских военных в ходе СВО
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Виталий Муравейников

Подразделение, в составе которого находился ефрейтор Виталий Муравейников, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, ефрейтор Муравейников обнаружил группу бойцов противника. Виталий верно оценил обстановку и, используя условия местности, принял решение ввязаться в бой, несмотря на превосходящие силы врага.

В ходе боестолкновения ефрейтор Муравейников, проявив мужество и героизм, лично уничтожил семь националистов. Противник, понесший серьезные потери в живой силе, был вынужден отступить с занимаемых позиций.

© Минобороны РФ

Капитан Владислав Беспалов

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Владислава Беспалова выполняла боевую задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы, ведущей наступление.

В руководстве личным составом батареи Владислав умело применял опыт нанесения одиночных и групповых огневых ударов по позициям противника. Действуя профессионально и слажено, реактивная артиллерийская батарея капитана Беспалова уничтожила склад РАВ, живую силу и порядка 20 единиц техники противника.

Смелые и самоотверженные действия капитана Беспалова и его подчиненных существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск для взятия стратегически важного участка местности под свой контроль.

© Минобороны РФ

Сержант Сергей Верховод

Экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода под командованием сержанта Сергея Верховода выполнял боевую задачу по огневой поддержке одного из подразделений батальонной тактической группы, ведущей наступление на позиции украинских националистов.

Благодаря профессионализму сержанта Верховода, его своевременным и точным расчетам по целям, а также умелой организации работы подчиненного личного состава, его экипаж уничтожил резервы врага в составе двух боевых машин пехоты и до 20 человек личного состава.

Умелыми действиями сержанта Сергея Верховода был обеспечен прорыв оборонительных позиций неприятеля и продвижение поддерживаемого подразделения российских военнослужащих вглубь обороны ВСУ.

© Минобороны РФ

Сержант Евгений Сергиенко

Заместитель командира взвода сержант Евгений Сергиенко вместе с подчиненными выполнял задачу по организации боевого охранения подступов к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами. Евгений занял место на небольшой возвышенности и начал наблюдение за прилегающей территорией.

Заметив в лесополосе какое-то движение, Евгений оценил  обстановку, указал опасное направление и дал команду на изготовку к стрельбе. В этот момент к позициям боевого охранения вышла диверсионно-разведывательная группа националистов.

Предвидя бой против превосходящих сил противника, сержант сумел организовать оборону и продержался до прибытия подкрепления. Ведя прицельный огонь из штатного стрелкового оружия, Сергиенко лично уничтожил трех националистов и одного ранил.

Противник, не ожидавший организованного отпора со стороны военнослужащих Российской Федерации, спешно отступил, понеся при этом потери в живой силе. Хладнокровие и решительность сержанта Евгения Сергиенко позволили не только отбить атаку неприятеля, но и обеспечить безопасность колонны снабжения батальонной тактической группы.

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