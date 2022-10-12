Шулерские уловки и шантаж Запада: о чем говорил Путин на «Российской энергетической неделе»

Во время выступления на «Российской энергетической неделе» Владимир Путин затронул ряд аспектов в проблемах международной энергетики: от терактов на «Северных потоках» до решения РФ не продавать энергоресурсы себе в убыток.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Российская энергетическая неделя» - время, когда эксперты со всего мира говорят о состоянии дел в международном сообществе. Если в прошлом году крупнейшие европейские экономики оказались заложниками слишком поспешного перехода на возобновляемые источники энергии, то уже в 2022-ом страны Запада сами лишили себя доступа к российским энергоносителям, которые долгое время обеспечивали их благополучие.

Но санкционной войны показалось мало - и они перешли к диверсиям на газопроводах «Северный поток». Об этом на мероприятии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет сомнений: это акт международного терроризма, цель которого - подорвать энергетическую безопасность целого континента. И логика циничная - уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», - сказал президент России.

Владимир Путин не называет США, но и так понятно, о ком идет речь. Расчет был на то, чтобы окончательно отвернуть Европу от России и в то же время вогнать в собственную кабальную зависимость.

Американский сжиженный природный газ в разы дороже российского. Кроме того, он может не доехать до Евросоюза, как это уже было во время резкого роста цен на топливо. Тогда дополнительные объемы газа предоставила Россия, но в Европе об этом предпочитают не вспоминать. Но и сейчас Владимир Путин говорит о готовности в любой момент возобновить поставки.

Отказ от долгосрочных газовых контрактов стоил европейской экономике 2% ВВП. Сейчас, когда статус «локомотива промышленности» Европа рискует безвозвратно потерять из-за существенно выросших затрат на ресурсы, там вновь задумываются о том, чтобы печатать ничем не обеспеченную массу денег, а это значит снова разгонять инфляцию.

Подробнее о том, чем чреваты данные действия ЕС для развивающихся стран по мнению Владимира Путина, как отразится на самих европейских странах решение ввести потолок цен на нефть и газ, а также к чему приведут «интервенции или распечатывание нефтяных резервов» - смотрите в репортаже Константина Коковешникова.