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МО Белоруссии: Запад будет использовать двойные стандарты при трактовке событий на Украине

Ирина Елагина
23:05 12.10.2022
В Минске считают высоким уровень военной опасности для страны.
МО Белоруссии: Запад будет использовать двойные стандарты при трактовке событий на Украине
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что страны Запада предвзяты в оценках событий на Украине и вновь прибегают к тактике двойных стандартов.

«Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда», - слова Касинского на встрече с представителями органов госуправления привело РИА Новости.

Из-за острой ситуации на Украине, по мнению Касинского, ситуация вокруг Белоруссии остается «действительно напряженной», а уровень военной опасности для страны - высоким.

«В частности, сохраняется вероятность использования западными центрами принятия решений силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и уничтожения с политической карты мира уровень военной опасности для Республики Беларусь будет иметь тенденцию возрастания», - подчеркнул представитель МО Белоруссии.

Касинский добавил, что «нельзя исключать появления реальной угрозы разжигания в нашей стране внутреннего конфликта с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада».

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