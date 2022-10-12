В стране и мире МО Белоруссии: Запад будет использовать двойные стандарты при трактовке событий на Украине Ирина Елагина В Минске считают высоким уровень военной опасности для страны. © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что страны Запада предвзяты в оценках событий на Украине и вновь прибегают к тактике двойных стандартов. «Для достижения своих целей Западом будут использоваться двойные стандарты в трактовке происходящих событий, как они это делают всегда», - слова Касинского на встрече с представителями органов госуправления привело РИА Новости. Из-за острой ситуации на Украине, по мнению Касинского, ситуация вокруг Белоруссии остается «действительно напряженной», а уровень военной опасности для страны - высоким. «В частности, сохраняется вероятность использования западными центрами принятия решений силовых методов для достижения своих целей. Пропорционально росту давления Запада на Россию с целью ее разгрома и уничтожения с политической карты мира уровень военной опасности для Республики Беларусь будет иметь тенденцию возрастания», - подчеркнул представитель МО Белоруссии. Касинский добавил, что «нельзя исключать появления реальной угрозы разжигания в нашей стране внутреннего конфликта с дальнейшим вмешательством с целью его разрешения со стороны Запада». Экспертное мнение и аналитика