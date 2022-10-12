Власти Запорожья заявили о возможном штурме ЗАЭС подготовленным в Британии спецназом ВСУ

© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

По данным администрации Запорожья, порядка 450 украинских спецназовцев, прошедших подготовку в Британии, готовятся штурмовать Запорожскую АЭС. Представитель региональной администрации Владимир Рогов поделился оперативной информацией с ТАСС.

«Они в сентябре вернулись, они обучались по несколько месяцев в Британии на полигонах непосредственно под руководством британской спецслужбы МИ-6. Свыше 450 человек Сил специальных операций ВСУ. Они заточены на форсирование водной преграды, равнинной реки - это в легенде учений у них постоянно отрабатывалось - с взятием плацдарма и штурмом крупного объекта техногенного происхождения. Все говорит по косвенным признакам об атомной станции», - заявил сотрудник администрации.

По сведениям Рогова, силовики апробировали навыки, полученные у инструкторов в Великобритании, во время учений на территории Украины месяц назад.

«Постоянные обстрелы прибрежной зоны Энергодара, а также населенных пунктов Ивановка, Балки и прочих говорят о том, что это идет пристрелка тяжелой артиллерии. Соответственно вполне возможно, что в этих местах могут быть высадки десантов», - заявил Рогов.

Политик не исключат, спецназ ВСУ предпримет попытку штурма ЗАЭС 14 октября - большой православный праздник, Покрова Богородицы, а также символическая дата, годовщина освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, а также День запорожского казачества, а на Украине - это День защитников страны.

«С учетом того скопления войск, подразделений ССО, постоянных прощупываний линии боевого соприкосновения в Запорожской области плюс побережья Энергодара и непосредственно вдоль атомной станции, все говорит именно о том, что велика вероятность, что они попытаются, тем более это последние дни, когда хорошая погода стоит», - подчеркнул представитель администрации Запорожья.

Напомним, что 12 октября Украина прекратила подачу электроэнергии на Запорожскую атомную электростанцию, станция перешла на резервные источники питания.