Около 80% россиян поддерживают решение о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ

Опрос был проведен в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

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Большинство россиян одобрительно отнеслись к вхождению в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорят данные, полученные в ходе опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Результаты показали, что 37% и 42% опрошенных считают своевременным проведение референдумов в республиках и областях соответственно, а 44% и 31% выразили мнение, что сделать это можно было еще раньше. Официальные данные опубликованы на сайте фонда.

По данным ФОМ, о результатах референдумов знает подавляющее большинство россиян - 89% респондентов. Опрос был проведен 30 сентября - 2 октября 2022 года в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.