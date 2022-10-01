В Таманскую дивизию привезли новую амуницию и технику для мобилизованных

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Термобелье, разгрузочные жилеты, тактические костюмы, резиновые зимние сапоги, спальные мешки, выдерживающие температуру до -30 градусов - все это передали Таманской дивизии в Наро-Фоминск. Сейчас, когда холодные дни не за горами, в приоритете утепленные вещи, способные уберечь от мороза.

Вместе с этим были отправлены активные наушники, баллистические очки, квадрокоптеры и многое другое. Всего 23 вида снаряжения, техники и амуниции, критически важные в быту и в сражении.

Обеспечить мобилизованных жителей Подмосковья всем необходимым поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Накануне призванных граждан начали принимать в Таманской и Кантемировской дивизиях.

Убедиться, что бойцы ни в чем не нуждаются и всем довольны, глава региона решил лично: прибыл на место и поговорил как с военачальниками, так и с простыми военнослужащими.

«Парни настроены по-боевому. Они пришли по повестке. Понимаю, что за этим волевым решением у каждого свои тревоги, разные ситуации. Но мы со своей стороны постараемся быть рядом, поддерживать близких, пока резервисты будут на защите», - заявил Воробьев.

Губернатор поставил задачу дооснастить мобилизованных новыми вещами, необходимыми на передовой, и обещал предоставить все, что может им понадобиться.