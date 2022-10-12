Страны СНГ договорились о создании совместного подразделения гуманитарного разминирования

Начальники генштабов ВС стран СНГ также обсудили вопросы военного сотрудничества до 2025 года.

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Совместное инженерное подразделение гуманитарного разминирования планируется сформировать в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в Минобороны России по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

Участники встречи обсудили подготовку специалистов в области эксплуатации и применения комплексов с беспилотниками для вооруженных сил.

Заседание состоялось сегодня в Баку. В нем участвовали военные делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Истраков.

Главы делегаций обсудили военно-политическую обстановку в мире, проанализировали направления трансформации вызовов и угроз безопасности стран СНГ и региональной стабильности. В ходе заседания обсуждались вопросы военного сотрудничества до 2025 года.

Следующее заседание комитета запланировано на 2023 год. К этому же времени планируется увеличить количество совместных военных мероприятий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов