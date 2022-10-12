Жители Донецка получили первые российские СНИЛС

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В Донецке приступили к выдаче первой партии документов обязательного пенсионного страхования. Зеленые карточки со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) стали доступны в Донецке, как и всем работающим людям в России. О первых шагах интеграции ДНР в пенсионную систему РФ рассказала представитель Пенсионного фонда республики Анна Михаленко.

«Сегодня прошла процедура выдачи первых СНИЛС РФ на бумажных носителях в ДНР», - цитирует РИА Новости слова Михаленко.

В Пенсионном фонде ДНР напомнили, что республика приступила к регистрации физлиц на своей территории в системе персонифицированного учета с 10 октября. В работе по сбору данных и выдаче СНИЛС помогают коллеги из отделения ПФР по Ростовской области.