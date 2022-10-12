Минуты на пуск: кадры поддержки «Градами» штурма поселка Невельский в ДНР
Бои ведутся за укрепления ВСУ в районе поселка Невельский, откуда открывается дорога на поселок Первомайский, штурм которого ведут российские войска.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Боевые расчеты ожидают команду, которая может поступить в любой момент. Расчеты системы реактивного залпового огня «Град» поддерживают продвижение пехоты в направлении поселка Невельский.
Это господствующая высота, стратегически важная точка над поселком Первомайский, штурм которого сейчас активно продолжается российскими военнослужащими.
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