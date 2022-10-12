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Минуты на пуск: кадры поддержки «Градами» штурма поселка Невельский в ДНР

Роман Закурдаев
16:34 12.10.2022
Бои ведутся за укрепления ВСУ в районе поселка Невельский, откуда открывается дорога на поселок Первомайский, штурм которого ведут российские войска.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые расчеты ожидают команду, которая может поступить в любой момент. Расчеты системы реактивного залпового огня «Град» поддерживают продвижение пехоты в направлении поселка Невельский.

Это господствующая высота, стратегически важная точка над поселком Первомайский, штурм которого сейчас активно продолжается российскими военнослужащими.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Каждый раз после выполнения боевых заданий расчеты реактивной артиллерии Народной милиции ДНР возвращаются на закрытые позиции, чтобы не быть замеченными противником.

Перед выполнением очередного задания расчет ожидает получение целей - примерно в 13-15 километрах находятся укрепления ВСУ в районе Невельского. Оттуда открывается путь на поселок Первомайский. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте.

«Здесь на позиции у боевого расчета буквально несколько минут, чтобы подготовиться к пуску ракет. Цели уже пришли. Дальше уже дело техники», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

Ракеты ушли в сторону Невельского. Дальше происходит оперативная смена огневых позиций, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии украинских военных. В этом районе часто работают беспилотники и отслеживают работу артиллерии ВС России.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

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