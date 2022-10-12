Минуты на пуск: кадры поддержки «Градами» штурма поселка Невельский в ДНР

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Каждый раз после выполнения боевых заданий расчеты реактивной артиллерии Народной милиции ДНР возвращаются на закрытые позиции, чтобы не быть замеченными противником.

Перед выполнением очередного задания расчет ожидает получение целей - примерно в 13-15 километрах находятся укрепления ВСУ в районе Невельского. Оттуда открывается путь на поселок Первомайский. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте.

«Здесь на позиции у боевого расчета буквально несколько минут, чтобы подготовиться к пуску ракет. Цели уже пришли. Дальше уже дело техники», - рассказал корреспондент Роман Закурдаев.

Ракеты ушли в сторону Невельского. Дальше происходит оперативная смена огневых позиций, чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии украинских военных. В этом районе часто работают беспилотники и отслеживают работу артиллерии ВС России.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов