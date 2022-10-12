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«С офицерами повезло»: мобилизованные рассказали об отношении командиров под Мурманском

Елена Сивонен
Ирина Елагина
16:08 12.10.2022
Бойцы с высокой мотивацией и четкой гражданской позицией, отцы-командиры, полная экипировка и боекомплект - мобилизованные проходят переподготовку под Мурманском.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Резервисты из числа мурманчан сегодня получают АК-12. Стрелковое оружие все новое. Вопреки фейкам, которые иногда еще мелькают в Интернете. С автоматами сразу на полигон, где военнослужащие запаса приступают к курсу интенсивной подготовки.

 «Упражнения контрольных стрельб раньше проходили с позиций лежа, с колена, стоя, теперь обязательно с выходом в поле. На этом настаивают инструкторы, уже имеющие боевой опыт», - рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Пулеметные очереди не смолкают. Каждый расстреливает минимум по 100 патронов. Не хаотично, по мишеням со сменой огневой позиции. Всем тяжело физически, ведь это первый день тренировок, но, вытирая пот, парни работают дальше. Многие здесь не по повестке, а добровольцами.

«Решил попробовать себя, посмотреть – мужчина я или нет. Или сидеть, как женщина», - заметил стрелок Максим.

Учебных точек много. Тут резервисты постигают инженерно-саперное дело. Как правильно ставить мины и как обезвреживать. На все вопросы инструктор отвечает без прикрас, то и дело повторяя, что поначалу руки будут трястись и стесняться этого не надо. 

 «Вы когда пирог печете, у вас же тоже руки трясутся. Вдруг не получится. А тут не то, что пирог, тут жизнь ваша и ваших товарищей», - объяснил инженер Денис.

Единственная на полигоне женщина-инструктор, фельдшер Дарья, обучает тактической медицине. Действиям в красной, наиболее опасной зоне, под прямым огнем, в желтой зоне, то есть в укрытии, и в зеленой на этапе эвакуации. Понимая, как это важно, новоиспеченные военные все схватывают на лету.

 «Им интересно, и мне тоже хорошо с ними работать, потому что они такие – да, конечно, мы сейчас будем это все отрабатывать», - прокомментировала фельдшер взвода Дарья.

С беседе с нашим корреспондентом военнослужащие отметили хорошую экипировку и отношение командиров.

 «Нам с офицерами повезло, они, наверное, к детям своим не так относятся, как к нам. Любят и лелеют нас. И обучение такое, что реально будет помощь на войне. Очень хорошо экипировали, часть отличная. И еще раз… Офицеры – просто 10 баллов из 9, это точно», - рассказал заместитель командира взвода Денис.

Систему мобилизации в Мурманской области выстроили максимально эффективно. Без провалов и социального негатива. Командующий Северным флотом и губернатор почти с каждым резервистом, часто без камер, общаются лично: всего ли хватает и все ли устраивает.

 «Это высокомотивированные бойцы, с четкой гражданской позицией. Никто, кроме них – на защиту своего Отечества, народа, семьи. С такой позицией, конечно же, можно говорить о будущем», - подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев.

В ближайшие две недели на заполярных полигонах Мурманской области к обучению приступят еще две большие группы резервистов. Военнослужащие запаса, призванные в рамках частичной мобилизации, в республике Коми и в Ненецком автономном округе. 

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