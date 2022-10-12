Путин заявил, что США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам

Путин добавил, что цены на американский СПГ значительно выше, чем на российский.

© Фото: ТРК "Звезда"

Соединенные Штаты теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«США теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам. Как в приличных компаниях говорят, highly likely - все понятно. Все ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель. Можно теперь действительно в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из США, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу», - заявил президент России.

Владимир Путин добавил, что цены на американский СПГ значительно выше - «это всем раньше было хорошо известно, ну а сейчас тем более».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что союзники наживаются на беде Европейского союза с газом. Так, согласно его словам, Осло уж слишком хорошо устроился на месте нового экспортера газа в Евросоюз.