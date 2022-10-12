Песков: никакой новой волны мобилизации нет

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В России не началась вторая волна частичной мобилизации - такое впечатление могло сложиться из заявлений ряда губернаторов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал разобраться, что конкретно имел в виду каждый руководитель.

«Никакой новой волны (частичной мобилизации. - Прим. ред.) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - заявил Песков.

Одиннадцатого октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что получил «новое мобилизационное задание». В Сети данное сообщение было воспринято как якобы начало второй волны частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин призвал проанализировать ход проведения частичной мобилизации и сделать предложения по организации дальнейшей работы. Российский лидер указал на обнаруженные при проведении мобилизации проблемы.

С 21 сентября на территории России объявлена частичная мобилизация. По официальным данным, мобилизованные необходимы для участия в контроле линии соприкосновения и освобожденных территорий. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.