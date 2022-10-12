В стране и мире В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана Егор Левин Дипломатическое представительство проинформировало о случившемся соответствующие структуры США и представило снимки с камер наблюдения. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 октября. «Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства. Ранее у посольства США в Москве состоялась акция против использования ВСУ мин «Лепесток», которые срабатывают, когда на них наступили. Из-за необычной формы такие мины легко не заметить, но при срабатывании боеприпас калечит или убивает человека. Такими «Лепестками» ВСУ осыпали мирные жилые кварталы Донецка. Экспертное мнение и аналитика