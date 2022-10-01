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Двенадцать «мертвых» петель: российский пилот поставил новый рекорд в истории авиации

Игнат Далакян
18:32 01.10.2022
Полет осложняла облачная погода, но представители Всероссийской федерации авиационных гонок зарегистрировали абсолютный рекорд
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пилот Русских авиационных гонок Алексей Иванов поставил новый рекорд в истории авиадостижений Российской Федерации.

На реактивном самолете L-29 Иванов поднялся в небо над Калужской областью и выполнил «петлю Нестерова», которая считается одной из самых сложных фигур высшего пилотажа, 12 раз.

Полет осложняла облачная погода, но представители Всероссийской федерации авиационных гонок зарегистрировали абсолютный рекорд. Прежний рекорд насчитывал 11 петель.

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