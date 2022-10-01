ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Павловки Николаевской области

Согласно заявлению МО РФ, также уничтожено более 270 украинских националистов на Николаево-Криворожском направлении за сутки.

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Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский МиГ-29 в районе Павловки Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Павловка Николаевской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил представитель МО РФ.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении более 270 украинских националистов на Николаево-Криворожском направлении за сутки.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что средства ПВО уничтожили украинский Су-25 в Николаевской области. Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе Николаева был поражен взвод американских РСЗО HIMARS.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов