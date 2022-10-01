Посольство РФ: россияне не пострадали во время переворота в Буркина-Фасо

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Россияне, находящиеся в Буркина-Фасо, не обращались за помощью в российское посольство в связи с военным переворотом в стране. Посольство России в Кот д’Ивуаре и Буркина-Фасо прокомментировала обстановку в Уагадугу.

По сведениям диппредставительства, в Буркина-Фасо находятся порядка 50-60 россиян, за редким исключением все они проживают в столице страны Уагадугу, достаточно далеко от северных районов страны, где произошли вооруженные нападения на несколько населенных пунктов.

«За помощью в посольство никто из них не обращался», - привело ТАСС заявление российского посольства.

Посол России в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо Алексей Салтыков добавил, что обстановка в стране сейчас не вызывает серьезных опасений.

«В крупных городах обстановка остается спокойной, фактически там было несколько выстрелов и осада президентского дворца, но без применения тяжелой артиллерии и каких-то иных военных средств. Среди россиян пострадавших нет. Пока ситуация не драматична», - процитировало РИА Новости Алексея Салтыкова.

По данным агентства Reuters, сегодня в Буркина-Фасо произошел военный переворот. СМИ сообщило, что солдаты в масках в эфире телевидения Буркина-Фасо заявили об отставке президента Поля-Анри Дамибы.

Это уже второй военный переворот в этой африканской стране в 2022 году. В январе МИД РФ рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в страну без существенной необходимости из-за обострения внутриполитической обстановки. В начале сентября на «на полях» Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с президентом переходного периода Буркина-Фасо П.-А.С. Дамибой.