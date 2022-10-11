«То, что реально необходимо»: как ведется подготовка резервистов РФ в Херсонской области

В Херсонской области опытные военнослужащие активно готовят мобилизованных россиян к участию в спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Меньше слов и больше дела. Пулеметные выстрелы не умолкают с самого утра. Ленты по 100-200 патронов расходуются одна за одной. Одни заряжают, другие стреляют, затем меняются. И так по кругу много часов. Так интенсивно ведется подготовка мобилизованных военнослужащих.

Резервисты проходят подготовку на Херсонском направлении. Тренируются немногим больше недели, но уже сейчас едва ли уступят в меткости опытным стрелкам.

«Быстро. Неделя, а как будто в армии до сих пор служишь. Как будто год находишься здесь», - отметил военнослужащий ВС РФ Фарит.

Стреляют не только из пулеметов, но и из РПГ, как видно. Выстрел за выстрелом: попадания точные - прямо в цель.

В арсенале прибывших на боевое слаживание практически все штатные виды стрелкового оружия.

На оборудованном полигоне отрабатывают различные действия в бою и стрельбу на разных дистанциях. В подготовке участвуют опытные инструкторы.

«У нас все опытные военнослужащие. Они только перешли с боевых действий сюда и проводят занятия с военнослужащими. Показываем то, что реально необходимо. Ничего лишнего», - указал военнослужащий ВДВ ВС РФ.

Еще одна важная часть подготовки, кроме боевой - борьба за жизнь, медицинская подготовка. Условно раненым необходимо помочь и срочно доставить до ближайшего укрытия, избегая обстрела. Дальше за работу возьмутся медики.

«Посмотрел: что смог, то перевязал. В желтой зоне более-менее безопасно. Там лучше ползти. Как говорится, хочешь жить - ползи», - описал военнослужащий ВС РФ Александр.

Взаимовыручка и нацеленность каждого на выполнение боевой задачи как залог успеха. Сражение в тесных городских условиях, работа боевыми двойками и малыми группами.

Бойцы прикрывают друг друга и продвигаются осторожно, но быстро. Для многих из них подобные занятия в новинку. Однако боевые навыки военнослужащие оттачивают настойчиво.

Навыки военнослужащие отрабатывают до автоматизма. Инструкторы работают индивидуально с каждым. Срок обучения тоже индивидуален. По мере готовности каждый из них займет свое место в строю ВДВ.