Названа стоимость санкций ЕС против России

Эта сумма соответствует 40% всего оборота товаров между РФ и ЕС в прошлом году.

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Еврокомиссия оценила стоимость торговых ограничений против России после согласования восьмого пакета санкций, об этом пишет РБК. По оценкам ЕК, ограничения обошлись в 123 миллиарда евро. Это примерно 40% от суммы товарооборота между Евросоюзом и Москвой в прошлом году.

«Под этой суммой ЕК понимает объемы двусторонней торговли России и стран ЕС, существовавшие в 2021 году, но теперь невозможные из-за формальных санкций», - отмечает издание.

По подсчетам Еврокомиссии, новые ограничения затронут импорт российской продукции в ЕС на сумму семь миллиардов евро. Все санкции на поставки из России составляют около 90 миллиардов.

Сумма же экспорта товаров в Россию уменьшилась на пять с лишним миллиардов. Теперь объем ограничений на ввоз товаров в РФ оценивается в 30 миллиардов евро.

Ранее стало известно о новом пакете антироссийских санкций, которые устанавливают потолок цен на нефть. Однако это решение, на котором настаивали США, теперь может нанести вред Вашингтону. Недавно страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, что спровоцирует повышение цен на энергоресурс.