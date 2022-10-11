Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Лэнсбери снялась также в картинах «Смерть на Ниле», «Газовый свет» и «Моя ужасная няня».

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Англо-американская актриса Анджела Лэнсбери, снявшаяся в главной роли в детективном сериале «Она написала убийство», мирно умерла во сне. Издание People приводит сообщение ее семьи.

«Дети Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла сегодня во сне в своем доме в Лос-Анджелесе», - пишет журнал.

Актрисе было 96 лет, до дня рождения она не дожила всего пять дней. За роль в сериале «Она написала убийство» Лэнсбери была удостоена четырех премий «Золотой глобус».

Также она снялась в фильмах «Газовый свет» (1944), «Смерть на Ниле (1978) и «Моя ужасная няня» (2005).