Армия Армия Армия

Заставляя врага отступать: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации

00:00 12.10.2022
Подразделения российских войск грамотно выполняют поставленные перед ними задачи, умело отражают атаки врага и не допускают прорыва им оборонительных рубежей ВС России.
Заставляя врага отступать: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Гвардии капитан Дмитрий Мигунов

Реактивная батарея под командованием гвардии капитана Дмитрия Мигунова выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны, атаковав наши позиции.

При ведении оборонительных действий подразделение под командованием гвардии капитана Мигунова, занимая стратегически выгодную позицию, отразило две атаки значительно превосходящего числом противника.

Прицельным огнем батареи гвардии капитана Мигунова были уничтожены две минометные секции, наблюдательный пункт противника, две единицы техники и до 40 украинских националистов. Это нанесло наступавшим боевикам существенный урон и лишило их возможности продолжать наступление.

Пользуясь временным затишьем, гвардии капитан Дмитрий Мигунов обеспечил передислокацию вверенного ему подразделения на позиции в безопасном районе.

© Минобороны России

Гвардии сержант Сергей Гринченко

Перед подразделением, в составе которого действовал гвардии сержант Гринченко, была поставлена задача: удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты предприняли массированную атаку, чтобы выбить наши войска с занимаемой территории.

В ходе боестолкновения Сергей проявил мужество и профессионализм. Он лично уничтожил более пяти националистов и боевую машину пехоты противника, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены.

Мужественные действия гвардии сержанта Сергея Гринченко позволили успешно выполнить задачи по удержанию важных позиций. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было.

© Минобороны России

Гвардии старший сержант Эрдэм Галсандоржиев

Гвардии старший сержант Эрдэм Галсандоржиев действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи.

Находясь в оборонительных боевых порядках, гвардии старший сержант Галсандоржиев отражал атаки прорывающихся боевиков, уничтожая их огнем из гранатомета. В течение дня его группа отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон его живой силе и вооружению. Противник вынужден был отступить.

Используя временное затишье, подразделение гвардии старшего сержанта Эрдэма Галасандоржиева отошло на запасные позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих.

© Минобороны России

Рядовой Артем Савин

Украинские националисты предприняли попытку прорвать оборону российских войск, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу.

Грамотно выстроив оборону, мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка, в составе которого выполнял задачу рядовой Артем Савин, под непрекращающимися обстрелами стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность нашим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, Артем уничтожил десять националистов, а также две боевых бронированных машины противника. Благодаря умелым, самоотверженным и профессиональным действиям рядового Савина в ожесточенном бою российские мотострелки отразили атаку противника и заставили его отступить.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:50 В стране и мире
Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него
21:42 В стране и мире
Глава ведомства: КГБ Белоруссии известно о подготовке в республике серии терактов
20:35 В стране и мире
Видео
ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM
19:39 В стране и мире
Медведев заявил о недопустимости «поставки психам в Киеве РСЗО повышенной дальности»
16:23 В стране и мире
Видео
«Я чудом остался жив»: снаряд ВСУ чуть не убил ехавшего на автомобиле жителя Донецка
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.