Армия Заставляя врага отступать: новые истории мужества российских бойцов в зоне спецоперации Подразделения российских войск грамотно выполняют поставленные перед ними задачи, умело отражают атаки врага и не допускают прорыва им оборонительных рубежей ВС России. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ. Бойцы проявляют тактическую выучку и высокий уровень боевой подготовки, демонстрируют решительность в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Гвардии капитан Дмитрий Мигунов Реактивная батарея под командованием гвардии капитана Дмитрия Мигунова выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны, атаковав наши позиции. При ведении оборонительных действий подразделение под командованием гвардии капитана Мигунова, занимая стратегически выгодную позицию, отразило две атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем батареи гвардии капитана Мигунова были уничтожены две минометные секции, наблюдательный пункт противника, две единицы техники и до 40 украинских националистов. Это нанесло наступавшим боевикам существенный урон и лишило их возможности продолжать наступление. Пользуясь временным затишьем, гвардии капитан Дмитрий Мигунов обеспечил передислокацию вверенного ему подразделения на позиции в безопасном районе. © Минобороны России Гвардии сержант Сергей Гринченко Перед подразделением, в составе которого действовал гвардии сержант Гринченко, была поставлена задача: удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты предприняли массированную атаку, чтобы выбить наши войска с занимаемой территории. В ходе боестолкновения Сергей проявил мужество и профессионализм. Он лично уничтожил более пяти националистов и боевую машину пехоты противника, в результате чего боевики отступили и в дальнейшем были уничтожены. Мужественные действия гвардии сержанта Сергея Гринченко позволили успешно выполнить задачи по удержанию важных позиций. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было. © Минобороны России Гвардии старший сержант Эрдэм Галсандоржиев Гвардии старший сержант Эрдэм Галсандоржиев действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорвать оборонительные рубежи. Находясь в оборонительных боевых порядках, гвардии старший сержант Галсандоржиев отражал атаки прорывающихся боевиков, уничтожая их огнем из гранатомета. В течение дня его группа отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон его живой силе и вооружению. Противник вынужден был отступить. Используя временное затишье, подразделение гвардии старшего сержанта Эрдэма Галасандоржиева отошло на запасные позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих. © Минобороны России Рядовой Артем Савин Украинские националисты предприняли попытку прорвать оборону российских войск, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж танка, в составе которого выполнял задачу рядовой Артем Савин, под непрекращающимися обстрелами стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь на себя и тем самым дать возможность нашим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, Артем уничтожил десять националистов, а также две боевых бронированных машины противника. Благодаря умелым, самоотверженным и профессиональным действиям рядового Савина в ожесточенном бою российские мотострелки отразили атаку противника и заставили его отступить. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика