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Дефицита нет: что происходит на рынке алкопродукции РФ в преддверии Нового года

Максим Петренко
Дарина Криц
22:04 11.10.2022
Один из экспертов отметил, что в России уже 15 заводов, которые производят виски, ром, джин, кальвадос; за первые девять месяцев текущего года изготовлено порядка 50 миллионов литров.
Дефицита нет: что происходит на рынке алкопродукции РФ в преддверии Нового года
© Фото: snapshot-photography T.Seeliger Globallookpress
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В Ассоциации компаний розничной торговли предупредили о том, что к Новому году из магазинов могут пропасть импортные виски, коньяк или ром. Ссылаются на то, что покупатели реже встречают известные марки крепкого премиального спиртного - те, что были «на слуху».

В Росалкогольрегулировании парируют: происходит лишь «вымывание» части зарубежной продукции с полок, а разговоры о тотальном дефиците несостоятельны.

«Нам достаточно дойти до магазина и понять, что полки полны и продукция присутствует: различных видов, наименований и крепости», - рассказал «Звезде» пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

Из-за санкций приостанавливаются поставки премиальных шотландских виски и французского коньяка. Но есть два пути решения этого вопроса: поиск альтернативы среди продукции других государств и импортозамещение.

«На сегодняшний день в России уже 15 заводов, которые производят виски. Если в прошлом году в Российской Федерации виски, рома, джина, кальвадоса произвели 41 миллион литров, то на сегодня, то есть за первые девять месяцев текущего года - произвели порядка 50 миллионов литров», - заявил кандидат экономических наук Максим Черниговский.

О том, как решается проблема с отсутствием в России необходимого для изготовления рома сахарного тростника и о динамике его производства - в репортаже Максима Петренко.

*Чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью.

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