Невидимыми тропами: как разведчики 2-го армейского корпуса добывают информацию о враге в ходе СВО

При выполнении разведзадания нужно придерживаться определенных правил: идти след в след, соблюдая дистанцию и внимательно следить за знаками командира.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Прифронтовой район в зоне специальной военной операции. Разведгруппа 2-го армейского корпуса отправляется на задание. Как правило, «туристов» с собой эти парни не берут, для съемочной группы «Звезды» сделали исключение.

«Нашей съемочной группе выпала уникальная возможность понаблюдать за действиями разведгруппы. Задача - выявить позиции националистов и передать координаты артиллерии. Вместе с группой выдвигаемся в серую зону. Здесь нужно соблюдать определенные правила: идем след в след, соблюдая дистанцию и внимательно следим за командами командира», - рассказал корреспондент Валентин Гвоздев.

Общение в серой зоне - исключительно жестами. Позиции ВСУ находятся дальше, однако велика вероятность встретить диверсионно-разведывательные группы. Продвигаемся вглубь леса. Пройдя несколько километров, запускаем коптер.

«Район чистый, противника не наблюдаю», - заявил командир группы.

В этот раз ничего. Двигаемся дальше. Следующий запуск дрона успешный.

«Наблюдаю позиции противника», - доложил разведчик.

Лишь на первый взгляд это простая задача. Позиции ВСУ хорошо замаскированы. К тому же они применяют средства радиоэлектронной борьбы. Чтобы обнаружить позиции националистов, нужно точно знать, на что обращать внимание.

«Противник очень хорошо себя маскирует. Заезжает в лесополосы с разных сторон. Необходимо просматривать каждые тропы, каждые следы по всему, что может их выдать. В основном, противник днем не перемещается. Поэтому его очень тяжело обнаружить. Необходим опыт для этого», - рассказал военнослужащий с позывным «Школьник».

Задание выполнено, возвращаемся. На обратном пути отчетливо слышим работу нашей артиллерии. Такие выходы для разведчиков - повседневная работа.

Подробнее о том, какие еще функции на себя берут разведчики, а также как поступают с трофейной военной техникой российские бойцы - в материале Валентина Гвоздева.