От противопехотных мин до NLAW: корреспондент показал захваченные у ВСУ западные трофеи

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал трофейное оружие, добытое разведчиками 2-го армейского корпуса в зоне СВО после проведения штурмовых операций.

На кадрах видно, что все оружие западное. Можно увидеть комбинированную мину немецкого производства. Она предназначена для уничтожения бронетехники, но может использоваться и как противопехотная. Мина очень чувствительна к металлу, но сдетонировать может даже от ключей в кармане или мелочи.

Что-то из трофеев отправляется для дальнейшего изучения. Представлены беспилотники, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, которые теперь используются нашими бойцами на поле боя.

Также съемочная группа понаблюдала за действиями разведгруппы, которая выявляет позиции националистов и передает их координаты артиллерии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов