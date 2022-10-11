От противопехотных мин до NLAW: корреспондент показал захваченные у ВСУ западные трофеи
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал трофейное оружие, добытое разведчиками 2-го армейского корпуса в зоне СВО после проведения штурмовых операций.
На кадрах видно, что все оружие западное. Можно увидеть комбинированную мину немецкого производства. Она предназначена для уничтожения бронетехники, но может использоваться и как противопехотная. Мина очень чувствительна к металлу, но сдетонировать может даже от ключей в кармане или мелочи.
Что-то из трофеев отправляется для дальнейшего изучения. Представлены беспилотники, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, которые теперь используются нашими бойцами на поле боя.
Также съемочная группа понаблюдала за действиями разведгруппы, которая выявляет позиции националистов и передает их координаты артиллерии.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов