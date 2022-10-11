Мобилизованный рассказал о доступности связи с родными в ходе обучения на полигоне в ДНР

Петру 30 лет, он проходил срочную службу 11 лет назад стрелком, сейчас осваивает профессию механика-водителя БМП.

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В учебных центрах, где ведется подготовка мобилизованных военнослужащих, нет проблем с телефонной связью. Резервисты могут звонить домой и общаться с родными. Водитель-механик Петр поделился впечатлениями о жизни в учебке.

Петру 30 лет, он проходил срочную службу 11 лет назад стрелком, сейчас осваивает профессию механика-водителя БМП.

«Ничего сложного. Грубо говоря, как автомобиль, как КамАЗ. Все нормально. Вождение проходим каждый день. Обучение идет нормально. Инструкторы все объясняют доступным языком. Первая поездка прошла без проблем. Сел, завел, определенные кнопки нажал, включил первую скорость. Тронулся и поехал. На гусеничной технике мягкость не так важна. Тут главное - проходимость. Техника не подводила. Главное - вовремя следить за всеми жидкостями для бесперебойной работы. Нас учат следить за обстановкой вокруг, быть бдительными и маневренными, быть начеку», - рассказал Петр.

Мобилизованный отметил, что «настроен по-боевому» и часто звонит домой, поддерживает родных.

«Все нормально по общению, звоню, общаюсь с детьми, с женой, с мамой и папой, с родственниками. Общаюсь нормально. Все доступно, связь есть», - поделился резервист.

По словам военнослужащего, в жизни в полевых условиях «неудобства есть, но к этому привыкаешь, все пройдет за время занятий».